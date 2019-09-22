СКА назвал состав команды на матч против «Витязя»

Тренерский штаб петербургского СКА огласил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против подольского «Витязя»

Место в воротах армейцев займет голкипер Петр Кочетков, запасным вратарем будет Алексей Мельничук.

Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников, Андрей Зубарев — Давид Рундблад.

Второе звено: Дмитрий Кагарлицкий — Алексей Бывальцев — Максим Карпов, Артем Зуб — Ярослав Дыбленко.

Третье звено: Наиль Якупов — Ярно Коскиранта — Александр Дергачев, Роман Рукавишников — Данила Галенюк.

Четвертое звено: Александр Барабанов — Илья Каблуков — Василий Подколзин — Виктор Тихонов, Артем Земченок.

Матч будет проходить сегодня, 22 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени. После семи матчей команда Алексея Кудашова располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 12 очков. У «Витязя»— на два балла больше, команда идет на первой строчке.