Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев начал финальный матч турнира ATP в Санкт-Петербурге против представителя Хорватии Борны Чорича. Встреча проходит на центральном корте «Сибур-Арены».

В 1/8 финала турнира ATP в Санкт-Петербурге Даниил Медведев обыграл россиянина Евгения Донского, в четвертьфинале сломил сопротивление Андрея Рублева в двух сетах — 6:4, 7:5, а полуфинале обыграл белорусского теннисиста Егора Герасимова — 7:5, 7:5.

Чорич в полуфинале встречался с португальцем Жоао Соузой и победил в трёх сетах. Хорват отдал первую партию, но затем взял две подряд.

В четвертьфинале Чорич обыграл норвежца Каспера Рууда, а во втором раунде прошел венгра Мартона Фучовича, который отказался продолжать поединок.