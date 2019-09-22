В матче пятого тура испанской Ла Лиги «Хетафе» одержал победу над «Мальоркой» со счетом 4:2.

В составе победившей команды по голу забили Хорхе Молина с пенальти на 33-й минуте, Аллан Ньом с передачи Хаиме Маты на 63-й минуте и Анхель Родригес с передачи Франсиско Портильо на 84-й минуте. Кроме того, на седьмой минуте в свои ворота мяч отправил полузащитник «Мальорки» Идрисса Баба.

У гостей дважды отличился Анте Будимир: сначала с передачи Такефусы Кубо на 70-й минуте, а затем самостоятельно на 77-й минуте.

После пяти матчей «Хетафе» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью баллами, «Мальорка» занимает 17-ю строчку с четырьмя очками.

Напомним, 3 октября «Хетафе» предстоит гостевой матч против «Краснодара» в рамках группового этапа Лиги Европы.