Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился впечатлениями от матча против московского «Динамо».

По словам Карапетяна, было тяжело морально играть, «Сочи» вел, потом пропустил два, но сделал камбэк. Игрок отметил, что он всегда хочет забивать и помогать команде, но если своим голом он отправит Хохлова в отставку, то ему будет жалко, но это футбол.

«Я хочу играть всё время, Заба тоже молодец, всё решать тренеру. Мы с Нойштедтером играли друг против друга в 17 лет. Говорили о Москве, погоде и так далее. Кальян или шашлык после этого матча? Всё вместе. Шучу, нам нельзя», — сказал Карапетян, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в матче десятого тура российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от «Сочи» со счетом 2:3. После десяти матчей команда Александра Точилина располагается на 12-м месте, набрав девять очков. Подопечные Дмитрия Хохлова идут позицией выше, имея в активе на один балл больше.