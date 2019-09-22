Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал свою возможную отставку после матча против «Сочи».

По словам Хохлова, если в ближайших турах «Динамо» не справится, то тренер объявит о своей отставке.

«Что еще нужно сделать, чтобы я сказал, что у меня не получилось? Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось. Скоро все узнаете. Буду ли подавать в отставку? Вы узнаете», — сказал Хохлов, слова которого приводит Sport24.

Напомним, в матче десятого тура российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от «Сочи» со счетом 2:3. После десяти матчей команда Александра Точилина располагается на 12-м месте, набрав девять очков. Подопечные Дмитрия Хохлова идут позицией выше, имея в активе на один балл больше.