В матче пятого тура испанской Ла Лиги каталонский «Эспаньол» потерпел поражение от «Реал Сосьедада» со счетом 1:3.

В составе победившей команды дубль оформил Виллиан Хосе. Сначала бразилец забил на 18-й минуте с передачи Микеля Оярсабаля, а затем он отличилсяна 34-й минуте после паса Порту.

За хозяев сыграл защитник «Реал Сосьедада» Хосеба Салдуа, который отправил мяч в свои ворота на 71-й минуте.

После пяти матчей «Реал Сосьедад» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании с десятью баллами, «Эспаньол» занимает 18-ю строчку с четырьмя очками.

Напомним, 3 октября «Хетафе» предстоит гостевой матч против ЦСКА в Москве в рамках группового этапа Лиги Европы. 12 октября команды сыграют ответный матч в Испании.