Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл финальный матч турнира ATP в Санкт-Петербурге против представителя Хорватии Борны Чорича. Встреча проходила на центральном корте «Сибур-Арены».

Счет по сетам — 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и 12 минут. За это время Медведев сделал семь эйсов, не совершил ошибок на подаче и реализовал четыре брейка из 12. Чорич два раза подал навылет, дважды ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Напомним, в 1/8 финала турнира ATP в Санкт-Петербурге Даниил Медведев обыграл россиянина Евгения Донского, в четвертьфинале сломил сопротивление Андрея Рублева в двух сетах — 6:4, 7:5, а полуфинале обыграл белорусского теннисиста Егора Герасимова — 7:5, 7:5.

Чорич в полуфинале встречался с португальцем Жоао Соузой и победил в трёх сетах. Хорват отдал первую партию, но затем взял две подряд. В четвертьфинале Чорич обыграл норвежца Каспера Рууда, а во втором раунде прошел венгра Мартона Фучовича, который отказался продолжать поединок.