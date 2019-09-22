Силкин: Хотел бы видеть у руля «Динамо» Юргена Клоппа

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о поражении команды от «Сочи».

По словам Силкина, проигрывать дома — всегда болезненно для любой команды, а проиграть команде, которая внизу находится — тем более. Силкин отметил, что игры от «Динамо» в матче с «Сочи» он не увидел, по мнению экс-тренера бело-голубых, ее просто не было.

«Отставка Хохлова? Если руководство клуба готово менять тренера, то у них уже обязательно должна быть кандидатура. Кого бы я хотел видеть в роли тренера «Динамо»? Юргена Клоппа», — сказал Силкин, слова которого приводит Sport24.