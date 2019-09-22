Бывший игрок каталонской «Барселоны» Хави рассказал о желании стать тренером сине-гранатовых.

По словам Хави, руководить командой, в которой выступают его бывшие одноклубники, не проблема для него, потому что он знает, что из себя представляют Месси, Суарес, Бускетс, Альба или Пике, как они тренируются, и у кого из них есть лидерские качества.

«Месси — это тот игрок, которого, если убедить, может стать прекрасным защитником. У него есть необходимая для этого скорость и физическая форма. У него есть абсолютно все. Если убедить его бежать, что же будут делать остальные? Они побегут в два раза быстрее», — сказал Хави, слова которого приводит портал Ara.

Напомним, в данный момент «Барселона» под руководством Эрнесто Вальверде занимает восьмое место в чемпионате Испании после пяти игр. Сине-гранатовые имеют в активе семь очков, последний матч они проиграли «Гранаде» со счетом 0:2.