В матче десятого тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:1.

В составе туляков отличился Роберт Бауэр с передачи Сергея Ткачева на 25-й минуте. У екатерибуржцев единственный гол забил Рафал Аугустыняк с передачи Отмана Эль-Кабира на 48-й минуте.

Отметим, на 76-й минуте Эль-Кабир мог вывести свою команду вперед, но не реализовал пенальти.

После десяти матчей команда Дмитрия Парфенова идет на шестом месте, имея в активе 14 очков. Подопечные Игоря Черевченко идут следом, на седьмом месте, набрав такое же число баллов.

Следующий матч туляки проведут 25 сентября против воронежского «Факела» на выезде в рамках 1/16 финала Кубка России. «Урал» в этот же день в этом турнире сыграет против «Черноморца».