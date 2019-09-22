В матче шестого тура английской премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

В составе «молотобойцев» отличились Андрей Ярмоленко с передачи Фелипе Андерсона на 44-й минуте и Аарон Кресуэлл на 84-й минуте.

После шести матчей команда Мануэля Пеллегрини занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 11 очков. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера располагаются на седьмой позиции с восемью баллами.

Следующий матч команда из Лондона проведет 25 сентября в рамках 1/16 финала Кубка английской Лиги против «Оксфорд Юнайтед». В АПЛ «Вест Хэм» тремя днями позже встретится в гостях с «Борнмутом».

«Манчестер Юнайтед» 25 сентября в Кубке Лиги сыграет дома против «Рочдейла», а 30 числа в АПЛ дома примет «Арсенал».