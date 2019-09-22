Онлайн-платформа «Okko Спорт», которая обладает правами на показ матчей английской премьер-лиги на территории России, прервала трансляцию матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем» из-за технических проблем.

Пользователи платформы высказывают недовольство отсутствием трансляции в социальных сетях.

На главной странице сайта говорится: «Сервис временно недоступен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства».

Одним из недовольных оказался полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев.

«Окко Спорт сделает нормальную трансляцию футбола или лучше отдаст тому, кто это сделает нормально. Платишь деньги, а в итоге ничего не получаешь», — написал футболист в Twitter.

Ранее в августе перед матчем стартового тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на платформе произошел сбой.