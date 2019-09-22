В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:4.

Первую шайбу в матче забросил Александр Семин с передач Вилле Лаюнена и Миро Альтонена в большинстве на 17-й минуте. СКА ответил голом Дмитрия Кагарлицкого с передач Бывальцева и Замченка на 22-й минуте.

«Витязь» вышел вперед на 31-й минуте встречи после шайбы в исполнении Павла Чернова в большинстве, ассистировали ему снова Лаюнен и Альтонен.

В третьем периоде подольчане увеличили отрыв благодаря шайбе Евгения Монса на 45-й минуте. На 52-й минуте Кагарлицкий снова сократил отрыв, забросив шайбу в большинстве с передач Зуба и Якупова, но на 58-й минуте Алексей Макеев забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет.

После девяти матчей команда Михаила Кравеца лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 16 очков. СКА идет на втором месте с 12 баллами.