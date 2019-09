Заболотный признался, как сложно находиться под прессингом хейтеров и критиков

View this post on Instagram

Крик души : я полтора года нахожусь под жёстким прессингом критиков , хейтеров, экспертов и я хочу Вам сказать что это очень сложно ! Я держу себя в руках и думаю только о футболе , тренируюсь , работаю, отдаюсь на все 100 на сколько могу ! Просто обсуждая одного меня , вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть и я за справедливость ! Все что писали про мой переход в Сочи было ложью , не знаю кому это было интересно , но это факт ! Я рад тому что я здесь , что я играю , для меня это самое главное ! Всем добра 🙏🏼