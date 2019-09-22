Заболотный признался, как сложно находиться под прессингом хейтеров и критиков

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный в своем Instagram обратился к подписчикам и рассказал о прессинге, которому он подвергся в последнее время.

Свое сообщение футболист назвал криком души. По его словам, он полтора года находится под жестким прессингом критиков, хейтеров, экспертов, и он хочет сказать, что это очень сложно. Заболотный отметил, что он держит себя в руках и думаю только о футболе, тренируется, работает и отдается на все 100, насколько может.

«Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ! Я просто хочу играть, и я за справедливость! Все, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью, не знаю, кому это было интересно, но это факт! Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра», — написал Заболотный в Instagram после победной игры с «Динамо», в которой он стал автором гола.