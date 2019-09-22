В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» в Балашихе одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:2.

В составе омичей дубль оформил Вячеслав Войнов. Первую шайбу он забросил на 9-й минуте, вторую — на 42-й минуте в большинстве с передач Роба Клинкхаммера и Свена Андригетто. Еще по шайбе забросили Тэйлор Бек на 23-й минуте в большинстве с передач Войнова и Шумакова, Евгений Грачев на 37-й минуте с передач Покки и Шумакова и сам Шумаков на 58-й минуте с передачи Грачева и Клинкхаммера.

У пекинского клуба отличились Спенсер Фу с передачи Брендона Йипа на 14-й минуте и Джейк Челиос в большинстве с передач Адама Кракнелла и Джейсона Фрэма на последней минуте матча.

После девяти игр команда Боба Хартли занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 13 очков. У «Куньлуня» семь баллов, китайский клуба занимает десятое место на Востоке.