В матче шестого тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» одержал гостевую победу над лондонским «Челси» со счетом 2:1.

В составе мерсисайдцев по мячу забили Трент Александр-Арнольд с передачи Мохаммеда Салаха на 14-й минуте и Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона на 30-й минуте.

У лондонцев единственный гол забил Н’Голо Канте с передачи Сесара Аспиликуеты на 71-й минуте встречи.

После шести матчей команда Юргена Клоппа лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги с 18 очками. Подопечные Фрэнка Лэмпарда идут на 11-й позиции, имея в активе восемь баллов.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет 25 сентября в 1/16 финала Кубка английской Лиги против «МК Донс», «Челси» в этот же день примет «Гримсби». В АПЛ «Ливерпуль» 28 числа сыграет в гостях с «Шеффилдом», «Челси» примет «Брайтон».