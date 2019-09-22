В матче десятого тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.

В составе армейцев дубль оформил Никола Влашич. Первый мяч хорватский полузащитник забил на 32-й минуте с пенальти, а второй гол записал на свой счет на 41-й минуте. Еще один мяч забил Федор Чалов, который отличился на 37-й минуте с передачи Влашича.

У черно-зеленых два гола удалось забить Маркусу Бергу, который, выйдя на замену, послал мяч в сетку на 57-й и 60-й минутах.

После десяти встреч команда Виктора Гончаренко идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на один балл. «Краснодар» занимает четвертое место с 20 очками.

Ранее оба клуба потерпели разгромные поражения в Лиге Европы: ЦСКА уступил «Лудогорцу» со счетом 1:5, а «Краснодар» — «Базелю» со счетом 0:5.