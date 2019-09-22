В Сингапуре на трассе «Марина Бэй» состоялась гонка Гран-при, победу в которой одержал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Второе место занял его партнер по команде, француз Шарль Леклер, которыйы отстал от Феттеля чуть более, чем на 2,6 секунд. На третьей строчке оказался голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, отставший от первого результата на 3,8 секунд.

Российский пилот команды «Торро Россо» Даниил Квят пришел к финишу 15-м. Во время гонки Квят столкнулся с Кими Райкконеном из команды «Альфа Ромео», что привело к сходу финна с дистанции. Напарник Квята по команде Пьер Гасли финишировал восьмым. Помимо Райкконена, с гонки сошли Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт» и Джордж Рассел из «Уильямс».