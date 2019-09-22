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  • 03:05,  23 сентября 2019
СКА
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Кудашов о поражении СКА: «Витязь» на ходу, предупреждали ребят

Кудашов
Алексей Кудашов. Фото: ХК СКА

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от «Витязя».

«Витязь» на ходу, предупреждали ребят. Спецбригады сегодня неудачно сработали, поэтому такой результат. Были моменты, но не пошло. В концовке хотели вытащить встречу, поменяли вратаря, но пропустили», — сказал Кудашов, слова которого приводит Sport24.

Тренер отметил, что к матчу с ЦСКА команда будет восстанавливаться, был разговор в раздевалке. Он добавил, что ситуация неприятная, но все профессионалы, и должны быть готовы.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:4.

После девяти матчей команда Михаила Кравеца лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 16 очков. СКА идет на втором месте с 12 баллами.

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