Кудашов о поражении СКА: «Витязь» на ходу, предупреждали ребят

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился мнением о поражении от «Витязя».

«Витязь» на ходу, предупреждали ребят. Спецбригады сегодня неудачно сработали, поэтому такой результат. Были моменты, но не пошло. В концовке хотели вытащить встречу, поменяли вратаря, но пропустили», — сказал Кудашов, слова которого приводит Sport24.

Тренер отметил, что к матчу с ЦСКА команда будет восстанавливаться, был разговор в раздевалке. Он добавил, что ситуация неприятная, но все профессионалы, и должны быть готовы.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:4.