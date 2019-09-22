В матче шестого тура английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над бирмингемской «Астон Виллой» со счетом 3:2.

В составе канониров по голу забили Николя Пепе с пенальти на 59-й минуте, Калум Чемберс на 81-й минуте и Пьер-Эмерик Обамеянг на 84-й минуте.

У гостей отличились Джон МакГин с передачи Анвара Эль-Гази на 20-й минуте и Уэсли с передачи Джека Грилиша на 60-й минуте встречи.

Отметим, на 41-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлз и покинул поле.

После шести матчей команда Унаи Эмери занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в активе 11 очков. У вилланов четыре балла, они идут на 18-й строчке в зоне вылета.