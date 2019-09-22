Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о комментарии своего матча Маратом Сафиным.

По словам Медведева, он наслышан, как Марат Сафин комментировал, но сам не смотрел. Россиянин отметил, что комментарии разошлись на цитаты, и он не слышал ни одного негативного комментария по поводу того, как Сафин отработал этот матч, но при этом видел его интервью, где тот сказал, что если его еще раз позовут, он, скорее всего, откажется.

На вопрос, может ли себя представить комментатором лет через 15 Медведев, спортсмен ответил, что ему надо читать больше книг, потому что он живет в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском.

«Иногда ловлю себя на мысли, что могу забывать легкие слова, фразы или говорить некорректно на камеру. Когда сам смотрю – стыдно. Надеюсь, что буду способен комментировать. Посмотрим», — сказал Медведев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Напомним, российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл финальный матч турнира ATP в Санкт-Петербурге против представителя Хорватии Борны Чорича. Встреча проходила на центральном корте «Сибур-Арены». Счет по сетам — 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и 12 минут.