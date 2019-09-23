Кравец не считает победу «Витязя» над СКА особенной

Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о победе над СКА.

«Не соглашусь, что это особенная победа. Когда я работал с молодежной командой, у некоторых действительно было желание обыграть именно СКА — это просто самое важное в жизни», — сказал Кравец, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что СКА — хорошая команда, ее хочется обыграть, но впереди много других игр, в которых «Витязь» должен играть даже лучше, чем со СКА. По мнению Кравеца, это не регулярная победа, а важная, красивая и нужная для внутренностей — сердца и души, — но впереди очень много игр.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:4.