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  • 04:38,  23 сентября 2019
СКА
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Кравец не считает победу «Витязя» над СКА особенной

Кравец не считает победу &#171;Витязя&#187; над СКА особенной
Михаил Кравец. Фото: СКА.

Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец поделился мнением о победе над СКА.

«Не соглашусь, что это особенная победа. Когда я работал с молодежной командой, у некоторых действительно было желание обыграть именно СКА — это просто самое важное в жизни», — сказал Кравец, слова которого приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что СКА — хорошая команда, ее хочется обыграть, но впереди много других игр, в которых «Витязь» должен играть даже лучше, чем со СКА. По мнению Кравеца, это не регулярная победа, а важная, красивая и нужная для внутренностей — сердца и души, — но впереди очень много игр.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:4.

После девяти матчей команда Михаила Кравеца лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 16 очков. СКА идет на втором месте с 12 баллами.

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