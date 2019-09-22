Защитник «Сочи» Иван Новосельцев рассказал, за счет чего Антон Заболотный начал забивать голы в новой команде.

«Мы не шутим над ним в команде. Наверное, он чувствует себя более раскрепощено. Поэтому и забивает голы», — сказал Новосельцев, слова которого приводит «Матч Премьер».

Напомним, в матче десятого тура российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от «Сочи» со счетом 2:3. У победившей команды по голу забили Антон Заболотный с передачи Андрея Мостового на 31-й минуте, Миха Мевля с передачи Ивана Миладиновича на 65-й минуте и Александр Карапетян на 91-й минуте.

После десяти матчей команда Александра Точилина располагается на 12-м месте, набрав девять очков. Подопечные Дмитрия Хохлова идут позицией выше, имея в активе на один балл больше.