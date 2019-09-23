Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня, 23 сентября, сразится с московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Команды уже успели сыграть в текущем сезоне: 13 сентября московские армейцы в Петербурге разгромили СКА со счетом 3:0. Голами отличились Слепышев, Окулов и Калинин.

На прошлой неделе СКА одержал две победы в регулярном чемпионате: во вторник, 17 сентября, армейцы с Невы обыграли на выезде хоккейный клуб «Сочи». В четверг, 19 сентября, в Москве СКА победил «Динамо». В воскресенье, 22 сентября, петербуржцы уступили дома подольскому «Витязю».

Сейчас команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции КХЛ, имея 12 очков после девяти игр. В дивизионе Боброва СКА лидирует, опережая московское «Динамо» на один балл.