В матче четвертого тура итальянской Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Фиорентиной» со счетом 2:2.

В составе гостей по голу забили Федерико Кьеза на 24-й минуте и Франк Рибери с передачи Кьезы на 66-й минуте. У «Аталанты» отличились Йосип Иличич с передачи Алехандро Гомеса на 84-й минуте и Тимоти Кастань на 94-й минуте.

Отметим, во время матча расистские оскорблениям был подвержен защитник «Фиорентины» Энрике Далберт. Арбитр встречи приостановил игру в первом тайме после того, как бразилец сообщил ему о расистских выкриках с трибун. Диктор стадиона призвал прекратить оскорблять футболиста, а фанаты бергамцев отреагировали на предупреждение свистом.

После четырех матчей «Аталанта» идет на шестом месте с семью очками в турнирной таблице. «Фиорентина» занимает последнее, 20-е, место с двумя баллами.