Петербургский турнир SPb Open может быть повышен в статусе

Генеральный директор турнира ATP SPb Open Александр Медведев рассказал, что статус турнира может быть повышен.
По словам Медведева, организаторы работают над этим, но, к сожалению, не все зависит от них.
«Ведем переговоры с АТР. Уверен, мы достойны быть в категории 500 или 1000», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.
Отметим, турнир SPb Open относится к категории ATP 250 — это низшая категория официальных турниров ATP.
Напомним, российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл финальный матч турнира ATP в Санкт-Петербурге против представителя Хорватии Борны Чорича. Встреча проходила на центральном корте «Сибур-Арены». Счет по сетам — 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и 12 минут.
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