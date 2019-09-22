Петербургский турнир SPb Open может быть повышен в статусе

Генеральный директор турнира ATP SPb Open Александр Медведев рассказал, что статус турнира может быть повышен.

По словам Медведева, организаторы работают над этим, но, к сожалению, не все зависит от них.

«Ведем переговоры с АТР. Уверен, мы достойны быть в категории 500 или 1000», — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, турнир SPb Open относится к категории ATP 250 — это низшая категория официальных турниров ATP.