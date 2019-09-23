Волков: Был чемпионом М-1, был чемпионом Bellator, остался один пояс в копилку

Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями от поединка против Джуниора дос Сантоса.

По словам Волкова, поражение от Деррика Льюиса сильно на него не повлияло, только разве что в сторону ещё больших упорных тренировок и работы над ошибками. Боец отметил, что у него действительно есть в карьере поражения, и часто они были достаточно обидные.

«Как вы знаете, я был чемпионом М-1, был чемпионом Bellator, и теперь мне остался один пояс в копилку, чтобы оставить большой след в истории. Я мотивирован, и никакие поражения, которые были до этого, на следующий поединок не повлияют», — сказал Волков, слова которого приводит пресс-служба М-1 Global.

Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Александр Волков и бразилец Джуниор Дос Сантос проведут бой на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года.