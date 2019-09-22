Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может стать наставником московского «Динамо»

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, в случае принятия решения о расставании с Хохловым руководство бело-голубых обратится к Галактионову.

Отметим, 35-летний тренер уже работал в клубе РПЛ — Галактионов исполнял обязанности главного тренера «Ахмата» после отставки Олега Кононова, а также был главным тренером этого клуба до апреля 2018 года.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал свою возможную отставку после матча против «Сочи». По словам Хохлова, если в ближайших турах «Динамо» не справится, то тренер объявит о своей отставке.

Напомним, в матче десятого тура российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от «Сочи» со счетом 2:3.