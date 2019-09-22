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  • 00:05,  23 сентября 2019
Футбол
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Влашич: «Лудогорец» не был сильнее ЦСКА на пять голов

Влашич, ЦСКА
Никола Влашич. Фото: инстаграм ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал, каково было команде после разгрома в Лиге Европы.

По словам Влашича, восстановиться после поражения от «Лудогорца» было очень тяжело.

«Дорога туда-обратно, поражение… Мы не показали свое настоящее лицо. Думаю, у каждой команды в сезоне бывают такие игры, подобные вещи периодически происходят. Но это не значит, что они были лучше нас на 5 голов. Мы старались забыть это как можно скорее и думать только о «Краснодаре», — сказал Влашич, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в матче десятого тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.

Ранее оба клуба потерпели разгромные поражения в Лиге Европы: ЦСКА уступил «Лудогорцу» со счетом 1:5, а «Краснодар» — «Базелю» со счетом 0:5.

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