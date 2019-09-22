Влашич: «Лудогорец» не был сильнее ЦСКА на пять голов

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич рассказал, каково было команде после разгрома в Лиге Европы.

По словам Влашича, восстановиться после поражения от «Лудогорца» было очень тяжело.

«Дорога туда-обратно, поражение… Мы не показали свое настоящее лицо. Думаю, у каждой команды в сезоне бывают такие игры, подобные вещи периодически происходят. Но это не значит, что они были лучше нас на 5 голов. Мы старались забыть это как можно скорее и думать только о «Краснодаре», — сказал Влашич, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в матче десятого тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.