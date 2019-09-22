Для всех, кто пропустил главные спортивные события вторника, Nevasport сделал подборку новостей дня за 22 сентября.

«Сочи» благодаря мячу Заболотного обыграл «Динамо» и покинул зону вылета РПЛ

В матче десятого тура российской премьер-лиги московское «Динамо» на домашнем стадионе потерпело поражение от «Сочи» со счетом 2:3.

Медведев разгромил Чорича и одержал победу в турнире SPb Open

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев выиграл финальный матч турнира ATP в Санкт-Петербурге против представителя Хорватии Борны Чорича. Встреча проходила на центральном корте «Сибур-Арены».

СКА в Петербурге проиграл «Витязю», подольчане забросили четыре шайбы

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА дома уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:4.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и второй сезон подряд одержал 6 побед на старте АПЛ

В матче шестого тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» одержал гостевую победу над лондонским «Челси» со счетом 2:1.

ЦСКА обыграл «Краснодар» после разгромов в ЛЕ, Влашич и Берг оформили по дублю

В матче десятого тура российской премьер-лиги московский ЦСКА дома обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.

Феттель выиграл Гран-при Сингапура, Квят — 15-й

В Сингапуре на трассе «Марина Бэй» состоялась гонка Гран-при, победу в которой одержал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.