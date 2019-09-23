Российская теннисистка Светлана Кузнецова сумела обыграть представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в первом круге турнира WTA в Ухани, Китай.

Встреча прошла на корте центра «Оптис Валли», первый сет завершился со счетом 6:1, во втором сете Юлия Путинцева снялась после первого гейма. Теннисистки провели на корте около 40 минут.

За время матча Светлана Кузнецова трижды подала навылет, а также совершила две двойных ошибки. Её соперница из Казахстана не сделала ни одного эйса и один раз ошиблась на подаче.

В следующем раунде Светлана Кузнецова сыграет против победительницы пары Каролин Возняцки — Се Шувей.

Турнир WTA в китайском городе Ухань относится к категории Premier, общий призовой фонд составляет более двух миллионов восьмисот тысяч рублей.