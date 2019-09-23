Женская сборная России по волейболу сегодня, 23 сентября, проведет встречу против команды Аргентины на Кубке мира в Японии. Встреча пройдет в Тояме на стадионе «Тояма Арена Гимназиум».

Начало матча назначено на 11:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Эта игра станет уже седьмой для российских волейболисток на Кубке мира. Ранее подопечные Серджио Бузато одержали на турнире пять побед — над сборными Камеруна, Японии, Южной Кореи, Сербии и Доминиканской Республики. Также на счету россиянок одно поражение — от сборной Китая.

Сборная Аргентины набрала на турнире сего три очка за шесть матчей, выиграв только у сборной Кении.

Пока сборная России идет на третьем месте в общей турнирной таблице, имея 13 очков. В лидерах идут сборные Китая и США.