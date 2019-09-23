Глава Института национальных антидопинговых агентств Михаэль Аск сообщил информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство действительно подозревает РУСАДА в манипуляциях с данными московской лаборатории.

В интервью изданию Sportspressen Аск заявил, что теперь у российской стороны есть три недели на подготовку объяснений. «Мне еще в пятницу сказали, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА по этому поводу. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных», — сообщил глава iNADO.

Аск заявил, что в таком случае WADA необходимо вновь полностью лишить прав РУСАДА, а также наказать не только антидопинговое агентство, но и всю страну. «Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система», – заявил Аск.

Напомним, ранее телеканал ARD сообщил информацию о том, что WADA имеет подозрения после проверки данных московской лаборатории. Отчет по данным будет представлен в понедельник.