Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвергся порицанию болельщиков клуба в матче Лиги 1 против «Лиона».

Отметим, встреча «ПСЖ» — «Лион» завершилась со счетом 1:0, и автором победного мяча на 87-й минуте встречи стал именно Неймар. Однако болельщики парижского клуба освистывали игрока, а также на протяжении всего матча кидали в него различные посторонние предметы.

Гонениям со стороны фанатов «ПСЖ» Неймар подвергается с начала сезона. В летнее трансферное окно он хотел покинуть клуб, о чем уведомил руководство «ПСЖ». До последнего дня «ПСЖ» вел переговоры с «Барселоной», однако стороны не договорились о финансовых выплатах, поэтому переход не состоялся. По сообщениям испанской прессы, Неймар расплакался, когда ему сообщили эту информацию.