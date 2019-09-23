Российский пилот итальянской команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, по каким причинам он неудачно выступил на Гран-при Сингапура.

Автогонщик заявил, что застревал за соперниками и не смог продемонстрировать лучший пилотаж. «Когда гонка складывается для тебя вот таким образом, нужно просто признать свою вину и двигаться дальше», — сказал спортсмен, чьи слова приводит пресс-служба «Торо Россо».

«У меня были проблемы с каким-то «туманом» в зеркалах заднего вида, обороняться было сложнее – из-за плохой видимости приходилось оставлять соперникам чуть больше места на трассе», — сообщил Квят, добавив, что в итоге машина еще и попала в столкновение с болидом Кими Райкконена, хотя до этого шансов на удачное выступление уже не было.

Напомним, Даниил Квят финишировал 15-м на Гран-при Сингапура.