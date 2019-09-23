Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин посетил матч MLS между «Ди Си Юнайтед» и «Сиэтл Саундерс», где встретился с легендой английского футбола нападающим Уэйном Руни.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, а Уэйн Руни сделал в матче голевую передачу. После игры англичанин пригласил хоккеиста в раздевалку, где они немного пообщались. Также Руни презентовал нападающему «Вашингтона» футболу «Ди Си Юнайтед» со своим автографом.

Помимо Овечкина матч «Ди Си Юнайтед» посетили Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, игрок фарм-клуба «Вашингтона» Илья Самсонов, Александр Алексеев, Якуб Врана и Витек Ванечек.

Футболист и хоккеист уже встречались ранее на матче «Кэпиталс»: в прошлом сезоне Овечкин подарил Руни одну из своих клюшек.