Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев упрочили свои позиции в рейтинге 52 недель ATP после выступления на турнире в Санкт-Петербурге.

Даниил Медведев, победитель соревнований, сохранил за собой четвертую строчку в рейтинге, на данный момент он имеет 5305 баллов. В финале турнира в Петербурге Медведев обыграл хорватского спортсмену Борну Чорича.

Россиянин Карен Хачанов также остался на девятой позиции. В Санкт-Петербурге он дошел до второго круга соревнований, уступив португальцу Жоау Соузе. В рейтинге Хачанов имеет 2810 баллов.

Андрей Рублев дошел в Санкт-Петербурге до четвертьфинала, где уступил Медведеву. Это помогло ему подняться на два пункта и занять 36-е место в рейтинге. Сейчас у Рублева 1261 балл.