Столкновение болидов российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята и финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена на Гран-при Сингапура попало на видео. Машины столкнулись боками на повороте, после чего вынуждены были затормозить, чтобы не влететь в отбойник.

Ролик с подробностями инцидента, снятый с разных камер, появился в официальном «Инстаграме» Формулы-1.

Kimi Raikkonen’s race ended early after this lunge from Daniil Kvyat 😕#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eHdOuZHkp9 — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Напомним, Даниил Квят финишировал 15-м на Гран-при Сингапура, ему удалось продолжить гону после аварии. Кими Райкконен после этого столкновения вынужден был завершить гонку, до финиша ему оставалось преодолеть 12 кругов.

Победителем гонки стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым стал его напарник Шарль Леклер. На третьем месте финишировал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».