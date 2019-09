Столкновение болидов российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята и финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена на Гран-при Сингапура попало на видео. Машины столкнулись боками на повороте, после чего вынуждены были затормозить, чтобы не влететь в отбойник.

Ролик с подробностями инцидента, снятый с разных камер, появился в официальном «Инстаграме» Формулы-1.

Kimi Raikkonen’s race ended early after this lunge from Daniil Kvyat 😕#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/eHdOuZHkp9

— Formula 1 (@F1) September 22, 2019