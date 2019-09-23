Мужская сборная России по волейболу сегодня, 23 сентября, проведет матч против команды Словении в рамках 1/4 финала чемпионата Европы. Встреча пройдет на «Арене Стожице» в Любляне.

Начало матча запланировано на 21:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

В рамках 1/8 финала турнира россияне не встретили сопротивления со стороны сборной Греции, обыграв команду со счетом 3:0. Словения оказалась сильнее сборной Болгарии, встреча заняла четыре партии и завершилась со счетом 3:1.

Российские волейболисты уже играли со Словенией в рамках группового этапа. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Туомаса Саммельвуо.

На чемпионате Европы по волейболу Россия пока не проигрывала: на счету сборной пять побед в рамках группового этапа и одну — в плей-офф. Команда Саммельвуо отдала соперникам на турнире всего две партии.