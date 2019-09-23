Петербургский СКА сегодня, 23 сентября, проведет второй матч против ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча пройдет в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте петербургского СКА здесь. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Две армейские команды КХЛ уже успели сыграть в текущем сезоне: 13 сентября московские армейцы в Петербурге разгромили СКА со счетом 3:0. Голами отличились Антон Слепышев, Константин Окулов и Сергей Калинин.

Сейчас команда Алексея Кудашова занимает второе место в Западной конференции КХЛ, имея 12 очков после девяти игр. В дивизионе Боброва СКА лидирует, опережая московское «Динамо» на один балл.

Предыдущий матч регулярного чемпионата КХЛ СКА уступил дома подольскому «Витязю» со счетом 1:3. До этого петербуржцы на выезде обыграли ХК «Сочи» и московское «Динамо».