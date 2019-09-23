Десятый тур российской премьер-лиги был богат на сенсационные события. Nevasport рассказывает, что же такого произошло.

Недовольство тура

Поражение «Спартака» сенсацией уже назвать вряд ли можно — красно-белые проиграли четвертый матч подряд всего и третий подряд — в РПЛ. В этот раз Олег Кононов не придумал, как обыграть «Уфу», которая под руководством Вадима Евсеева уже попала в группу команд, догоняющих первую пятерку. Евсеев после победы над «Спартаком» выдал пламенную речь — тренер оказался недоволен недостатком внимания к своей команде со стороны телевидения. «Привет студии», — так закончил Евсеев спич.

Внезапность тура

Вот уж от кого не ожидали, так от Георгия Мелкадзе. Нападающий не забивал в РПЛ ранее ни разу, а тут оформил сразу дубль! Мало того, его голы пришлись в ворота «Ростова» и стали победными. Дончане точно не ожидали такого от арендованного спартаковца. Поражение сместило команду Валерия Карпина на третью строчку, и даже гол Шомуродова делу сильно не помог.

Разгром тура

«Зенит» на своем поле уничтожил «Рубин». Мало того, что петербуржцы забили пять, а Сутормин положил бывшей команде два мяча, так еще три гола судья отменил. По факту счет 8:0, прямо как в матче «Манчестер Сити» — «Уотфорд». А по поводу отмененных голов Дзюбы сделали кучу мемов.

Жизнь это матч Зенита с Рубином, а ты в ней — Дзюба pic.twitter.com/hi39fD2n9Z — ТеньЧерчесова (@ak9shadow) September 21, 2019

Гол тура и роковое поражение тура

Все это пришлось на встречу «Динамо» и «Сочи». Бывшие динамовцы обыграли нынешних со счетом 3:2, а первый гол забил Антон Заболотный. Помимо того, что нападающий забивает крайне нечасто, так еще и получаются его голы обычно крайне заурядными. Здесь же мяч вышел на загляденье: с разворота, с лета, практически в девятку. Вратарь ничего не мог поделать. Фирменное сальто завершило эту красоту. Затем дубль оформил Сильвестр Игбун, а «Сочи» ответил голами Мевли и Карапетяна. Победа новичка РПЛ, и главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов уже начал говорить об отставке.

Перестрелка тура

ЦСКА и «Краснодар» устроили знатную бойню после позора в Лиге Европы. Армейцы полностью доминировали в первом тайме и вели 3:0 после перерыва благодаря дублю Влашича и невероятному выстрелу Чалова. Но во второй половине встречи проснулся Маркус Берг, который продолжил флешмоб под названием «Внезапный дубль». Швед мог оформить и хет-трик, но спас москвичей Игорь Акинфеев. В итоге в битве неудачников сильнее оказался ЦСКА, который сохранил за собой вторую строчку турнирной таблицы.