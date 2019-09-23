Заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУК имени Сеченова Евгений Ачкасов высказался по поводу влияния заключения в колонии на состоянии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Слова специалиста прозвучали в эфире телепередачи «Итоги недели с Ирадой Зейналовой» на телеканале НТВ.

«Тюрьма не так катастрофична, как восстанавливаться после травмы», — заявил врач, отметив, что в первую очередь остаться в сносной спортивной форме игрокам помогло соблюдение режима дня в колонии, а также тот факт, что спортсмены высыпались.

По мнению Евгения Ачкасова, оба футболиста смогут вернуться к футболу и набрать спортивную форму.

Напомним, 17 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев освободились из ИК-4 Белгородской области, где отбывали срок за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года.