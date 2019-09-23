Специалисты MICE, ивент и туриндустрии северной столицы в среду, 18 сентября, лично проверяли заявленную организаторами концепцию «Orech Space — приключения нового уровня».

В 70 километрах от Санкт-Петербурга открылась универсальная площадка с необычным ивент-пространством в виде летающей тарелки вместимостью до 1000 человек. Orech Space включает в себя крупнейшей в России веревочный Norway Park и загородный клуб «Орех» с развитой инфраструктурой отдыха и развлечений.

«Сегодня я вместе с вами хочу открыть новую дестинацию — Orech Space, здесь будут яркие эмоции, активный отдых и тимбилдинг, — напутствовал испытателей генеральный директор управляющей компании Hospitality Management Блейк Андерсон-Бунтз. — Жизнь одна и впечатлений надо получить много».

После кофе-брейка в «Амнезии» участники разделились на четыре большие команды и со своими тим-лидерами отправились покорять множество разноплановых площадок. Они разминались в гастрономических конкурсах от знаменитой студии «Кулинарион» и местного бара «Мотор», разучивали танцы-мемы с ведущим в ресторане «Озерный». Прямо таки с детским восторгом играли на двух площадках настольных игр — от настольного тенниса, футбола и хоккея до эксклюзивных французских игр 19 века, и на площадке мини-гольфа. Кто-то раньше, кто-то позже, но всем пришлось плавать с пирса на лодках или катамаранах на остров в Большом озере за сокровищами пиратов, и только самые смелые участники команд рискнули пройти суровую полосу препятствий Nord Race.

Самые сложные испытания и яркие эмоции ждали команды в «Норвежском парке», после тщательного инструктажа и тренировки каждый смог выбрать для себя подходящий уровень сложности из 11 видов трасс. Надо заметить, что некоторые участники сошли с дистанции уже на этапе инструктажа. А самыми эмоциональными для каждой команды получились два этапа «Тимбилдинг зоны», которые можно пройти только изо всех сил помогая друг другу.

На каждом этапе участники получали наклейки-орешки, которые приклеивали на свои путевые листы, и не забывали делать фотографии с хэштегом #orechspace на каждом этапе гонки. Вечером на праздничном ужине самые сильные, смелые, ловкие и удачливые путешественники получили приятные подарки и призы от спонсоров, смогли потанцевать и посмотреть выступления популярных артистов.

Александр Чехута, каскадер:

— Меня сюда позвали друзья из компании Land Tour. Посмотрел, чем живет «офисный планктон», да, для городских жителей здесь созданы все условия. Впечатлен размахом этого комплекса, думал, что он гораздо меньше. Мы сюда заезжали в 2015 году, когда финишировали этап трофи-рейда «Ладога» на мотоциклах. И я представить не мог, что в Orech Space столько много всего! День подарил много общения, новые знакомства, уже десяток визиток. Если хотя бы один из этих контактов будет полезен, уже хорошо.

Людмила Косенко, организатор мероприятий, эксперт по недвижимости:

— Я победила в тимбилдинге. Мы с нашим тим-лидером Викторией поднялись по этим бревнам только благодаря друг другу. Когда смотришь на огромные расстояния между бревнами, понимаешь, что это невозможно. Потом придумываешь: наступай на колено, держись за плечо, опирайся на голову – и мы это сделали! Думаю, эта площадка отлично подходит для корпоративных мероприятий. Например, в нашей команде подобрались молодые ребята и поймали настоящий кураж, хотя раньше мы были незнакомы. За этот день мы подружились, обменялись координатами и решили не теряться.