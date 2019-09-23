Стало известно о том, какие футболисты не смогут сыграть за петербургский «Зенит» в матче с «Енисеем» в рамках Кубка России.

По информации портала «Спорт День за Днем», игру против красноярской команды в 1/16 финала Кубка России пропустят аргентинец Себастьян Дриусси, бразилец Малком и иранский форвард Сердар Азмун. Все три игрока травмированы. В матче с «Енисеем» главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак планирует сделать ставку на футболистов с малым количеством игровой практики.

К игре с «Локомотивом», которая пройдет в субботу, 28 сентября, все эти футболисты смогут вернуться в строй.

«Зенит» проведет матч с «Енисеем» в среду, 25 сентября, в Красноярске на центральном стадионе имени Ленина. Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени.