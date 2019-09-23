Вероника Риксен, супруга бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена, рассказала о том, почему не была с мужем во время его смерти и как отнеслась к его кончине.

Слова женщины цитирует портал Daily Record. «Он настоял, чтобы я держалась подальше перед его смертью. Фернандо был любовью всей моей жизни, я хотела быть с ним до конца», — сказала Риксен, добавив, что будет себя винить до конца жизни, однако уважает его выбор.

«Он понимал, насколько эмоционально это будет для меня и нашей дочери. Она слишком мала, чтобы видеть, как папа умирает. Спрашивала его каждую секунду: «Могу зайти к тебе?», но он всегда отказывался», — сообщила жена Риксена.

Отметим, похороны Фернандо Риксена состоятся 25 сентября, в среду. Футболист на протяжении последних пяти лет страдал от бокового амиотрофического склероза.