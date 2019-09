Американская теннисистка, бывшая первой ракеткой мира, Серена Уильямс пожаловалась в социальных сетях на то, что попкорн сильно влияет на ее фигуру.

«Мне кажется, что попкорн делает мою задницу больше», — предположила теннисистка в «Твиттере».

I think popcorn is making my butt bigger.

— Serena Williams (@serenawilliams) September 23, 2019