Американская теннисистка, бывшая первой ракеткой мира, Серена Уильямс пожаловалась в социальных сетях на то, что попкорн сильно влияет на ее фигуру.

«Мне кажется, что попкорн делает мою задницу больше», — предположила теннисистка в «Твиттере».

I think popcorn is making my butt bigger. — Serena Williams (@serenawilliams) September 23, 2019

На данный момент Серена Уильямс является девятой ракеткой мира, на ее счету 23 титула «Большого шлема». После того, как в 2017 году Уильямс родила дочь, она четыре раза выходила в финалы турниров «Большого шлема», однако все четыре проиграла. В нынешнем сезоне Уильямс проиграла в финале Уимблдона Симоне Халеп, а также уступила Бьянке Андрееску очередной титул Открытого чемпионата США.