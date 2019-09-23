Советский конник и тренер, двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов скончался в Санкт-Петербурге.

Кизимова не стало в воскресенье, 22 сентября. Ему был 91 год. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации конного спорта России. «Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича», — говорится в сообщении.

На счету Ивана Кизимова два золота Олимпийских игр в дисциплине «выездка» — на олимпиаде в Мехико 1968 года и в Мюнхене 1972 года. На играх в Мехико Кизимов также завоевал серебро в командном первенстве, как и на Олимпиаде в Токио 1964 года.

Лошадь, на которой он соревновался, звали Ихор. В 1970-м году Кизимов завоевал золото на чемпионате мира, также он является серебряным и бронзовым призером мировых первенств.