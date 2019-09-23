Стали известны доходы баскетбольных клубов России, выступающих в Единой лиге ВТБ. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

Самым доходным баскетбольным клубом России оказался действующий победитель Единой лиги ВТБ и Евролиги — московский ЦСКА. Доход клуба в сезоне-2018/19 составил 2 миллиарда 861 миллион рублей.

На второй позиции расположились подмосковные «Химки» с доходом в размере 2 миллиарда 340 миллионов рублей.

Петербургский «Зенит» расположился на третьей строчке с результатом в 1 миллиард 870 миллионов рублей. На четвертой позиции расположился краснодарский «Локомотив-Кубань». Планку доходов в 1 миллиард рублей преодолел также казанский «УНИКС» — 1 миллиард 10 миллионов. Клубом с самыми маленькими доходами в лиге стал саратовский «Автодор», его доходы за сезон составили 208 миллионов рублей.

При подсчете доходов клубов учитывались и такие источники финансов, как спонсорские поступления, призовые, продажа билетов и реклама.