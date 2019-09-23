Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedeva ⛸ Fan Group (@team.moonbear) 21 Сен 2019 в 4:22 PDT

Постановки будут проходить в Москве на «ЦСКА-Арене» с 30 декабря по 7 января, билеты на шоу уже поступили в продажу.

Отметим, что Евгения Медведева уже давно сотрудничает с Ильей Авербухом как с хореографом, он поставил ей несколько программ в прошлом, в том числе, короткую программу для нового сезона под музыку Exogenesis Pt.3 группы Muse. В июне 2019 года Илья Авербух отметил, что хочет поработать с Евгенией Медведевой в ледовом шоу.

Ранее Илья Авербух привозил в Санкт-Петербург спектакль «Кармен».