Тренер Сен-Пьера считает, что Фергюсон и Махачев победят Хабиба

Тренер экс-чемпиона UFC Фираса Захаби рассказал, кто может победить чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

По словам Захаби, единственный опасный соперник Хабиба — это Тони Фергюсон, потому что он хорош в джиу-джитсу и очень агрессивен из положения снизу, а также умеет вставать из партера в стойку. Тренер отметил, что Ислам Махачев тоже опасен, но так как он с Хабибом тренируется, то боя между ними не будет. По мнению тренера Сен-Пьера, слова которого приводит Allboxing.ru, это два человека, которые уже сейчас имеют шансы победить Хабиба.